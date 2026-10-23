Europejscy przywódcy rozważają kandydatury pięciu polityków, którzy potencjalnie mogliby reprezentować Europę podczas negocjacji z Władimirem Putinem. Informację tę podał 23 października dziennik „The Telegraph”, powołując się na źródła dyplomatyczne.

Na liście kandydatów znaleźli się:

premier Włoch Giorgia Meloni;

prezydent Finlandii Aleksander Stubb;

prezydent Czech Petr Pavel;

premier Danii Mette Frederiksen;

premier Norwegii Jonas Gar Støre.

Według informacji podanych przez gazetę, nawiązano już kontakt z potencjalnymi kandydatami w sprawie ewentualnego udziału w rozmowach.

Źródło gazety „The Telegraph”, zaznajomione z przebiegiem rozmów, zaznaczyło, że Unia Europejska może wysłać do Putina nie jednego przedstawiciela, ale całą grupę przywódców. Takie podejście pomogłoby uniknąć rywalizacji między krajami oraz ryzyka zablokowania poszczególnych kandydatur. Wcześniejsze próby uzgodnienia jednego przedstawiciela Europy nie przyniosły rezultatu.

22 października serwis „Politico” poinformował również, że w Europie trwają dyskusje na temat potencjalnych uczestników rozmów z Kremlem. Wśród prawdopodobnych kandydatów gazeta wymieniła Alexandra Stubba, który ma dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Petr Pavel jest również rozważany jako potencjalny przedstawiciel ze względu na swoje doświadczenie wojskowe. W przeszłości stał na czele Komitetu Wojskowego NATO i brał udział w negocjacjach z rosyjskimi wojskowymi.

Jednocześnie przewodniczący Rady Europejskiej António Costa, którego – według informacji serwisu Politico – europejscy przywódcy wezwali do nawiązania kontaktów z Kremlem, odmówił podjęcia się roli negocjatora.

Źródło: The Telegraph

Wcześniej Vens oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się na negocjacje, ale do pokoju jest jeszcze daleko.

Tymczasem w Kremlu wskazano Abu Zabi jako potencjalne miejsce trójstronnych rozmów.

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda skrytykował pomysł Kremla dotyczący przeprowadzenia trójstronnych rozmów między Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej bez udziału Ukrainy. Jego zdaniem taki format przypominałby podział stref wpływów między wielkimi mocarstwami.

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