Шторм Остен, который приближается к Франции, уже оставил без электроснабжения 161 тысячу домохозяйств. Больше всего отключений зафиксировали в Бретани, где без света остались 128 тысяч домохозяйств.

Отключения в трех регионах

Как сообщает Anadolu Agency, в регионе Пеи-де-ла-Луар электроснабжения лишились 19 тысяч домохозяйств, еще 14 тысяч — в Нормандии. Оператор электросетей Enedis заявил, что готов привлечь более 2 тысяч работников к восстановительным работам, как только это позволят погодные условия.

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Транспортные ограничения

Из-за сильного ветра и высоких волн утром паромы между Францией и Англией оставались в портах. Железнодорожное сообщение в регионах, затронутых штормом, также было существенно нарушено как минимум до полудня.

Накануне прибытия шторма в страну в 23 департаментах на северо-западе Франции объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В департаменте Финистер активировали кризисный центр при префектуре: до полуночи местные службы провели 105 операций, в том числе расчищали дороги, а пожарных привлекли к 45 выездам.

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