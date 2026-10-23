Ким Чен Ын выдвинул жесткие условия для встречи с Трампом, — Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако для этого выдвигает ряд жестких условий, среди которых — возможное смягчение западных санкций. В то же время американские и южнокорейские чиновники считают, что шансы на проведение встречи до конца 2026 года уменьшаются.

По словам источников, знакомых с ситуацией, Пхеньян не проявляет особого энтузиазма в отношении проведения двустороннего саммита. Одной из причин является позиция Вашингтона в отношении ядерной программы Северной Кореи.

Ким Чен Ын осознает, что Дональд Трамп будет поднимать вопрос о сдерживании ядерных амбиций КНДР. Поэтому северокорейский лидер, по информации источников Reuters, может требовать уступок от США и их союзников.

Среди возможных условий Пхеньяна — смягчение западных санкций, ограничивающих экономические возможности Северной Кореи.

Дональд Трамп остается единственным президентом США, который лично встречался с Ким Чен Ыном. Их переговоры состоялись в 2018 и 2019 годах и были направлены на улучшение дипломатических отношений между двумя странами.

Однако предыдущие встречи не привели к существенному прогрессу в ядерном вопросе. Пхеньян не продемонстрировал готовности к дипломатическим договоренностям, которые могли бы обеспечить сдерживание его ядерной программы.

По сообщениям СМИ, Дональд Трамп обращался к Китаю, чтобы заручиться его помощью в организации переговоров с северокорейским лидером. Пекин поддерживает тесные связи с Пхеньяном и мог бы сыграть роль посредника.

Однако, как сообщают источники, председатель КНР Си Цзиньпин не смог гарантировать Трампу, что Ким Чен Ын согласится на встречу в ноябре 2026 года.

По оценкам американских и южнокорейских чиновников, перспективы проведения саммита в этом году становятся всё менее определёнными.

Дональд Трамп стремится встретиться с Ким Чен Ыном во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае в ноябре 2026 года. Цель инициативы — возобновить переговоры по ядерной программе Северной Кореи.

В то же время Пхеньян отреагировал на предложение американского президента без особого энтузиазма.

Таким образом, несмотря на заинтересованность Трампа в возобновлении диалога, проведение встречи с Ким Чен Ыном до конца 2026 года остается под вопросом. На перспективы переговоров могут повлиять позиция Северной Кореи в отношении санкций и ядерной программы, а также возможности Китая содействовать организации саммита.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп в Вашингтоне заявил, что может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время запланированной поездки в Азию. Он сказал это 13 октября, общаясь с журналистами перед отъездом из Белого дома в Огайо.

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