Kim Dzong Un postawił surowe warunki spotkania z Trumpem — Reuters

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un może spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jednak stawia w tej sprawie szereg surowych warunków, wśród których znajduje się ewentualne złagodzenie zachodnich sankcji. Jednocześnie amerykańscy i południowokoreańscy urzędnicy uważają, że szanse na zorganizowanie spotkania do końca 2026 roku maleją.

Według źródeł zaznajomionych z sytuacją Pjongjang nie wykazuje zbytniego entuzjazmu w kwestii zorganizowania dwustronnego szczytu. Jedną z przyczyn jest stanowisko Waszyngtonu w sprawie programu jądrowego Korei Północnej.

Kim Dzong Un zdaje sobie sprawę, że Donald Trump poruszy kwestię powstrzymania ambicji nuklearnych KRLD. Dlatego też, według informacji źródeł agencji Reuters, przywódca Korei Północnej może zażądać ustępstw od Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Wśród możliwych warunków stawianych przez Pjongjang znajduje się złagodzenie zachodnich sankcji, które ograniczają możliwości gospodarcze Korei Północnej.

Donald Trump pozostaje jedynym prezydentem USA, który osobiście spotkał się z Kim Dzong Unem. Ich rozmowy odbyły się w 2018 i 2019 roku i miały na celu poprawę stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami.

Jednak poprzednie spotkania nie przyniosły znaczącego postępu w kwestii jądrowej. Pjongjang nie wykazał gotowości do zawarcia porozumień dyplomatycznych, które mogłyby zapewnić powstrzymanie jego programu jądrowego.

Według doniesień mediów Donald Trump zwrócił się do Chin z prośbą o pomoc w zorganizowaniu rozmów z przywódcą Korei Północnej. Pekin utrzymuje bliskie stosunki z Pjongjangiem i mógłby pełnić rolę pośrednika.

Jednak, jak podają źródła, przewodniczący ChRL Xi Jinping nie był w stanie zagwarantować Trumpowi, że Kim Dzong Un zgodzi się na spotkanie w listopadzie 2026 roku.

Według ocen amerykańskich i południowokoreańskich urzędników perspektywy zorganizowania szczytu w tym roku stają się coraz mniej pewne.

Donald Trump dąży do spotkania z Kim Dzong Unem podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w Chinach w listopadzie 2026 roku. Celem tej inicjatywy jest wznowienie negocjacji w sprawie programu jądrowego Korei Północnej.

Jednocześnie Pjongjang zareagował na propozycję amerykańskiego prezydenta bez większego entuzjazmu.

W związku z tym, pomimo zainteresowania Trumpa wznowieniem dialogu, zorganizowanie spotkania z Kim Dzong Unem do końca 2026 roku pozostaje pod znakiem zapytania. Na perspektywy rozmów mogą wpłynąć stanowisko Korei Północnej w sprawie sankcji i programu jądrowego, a także możliwości Chin w zakresie wsparcia organizacji szczytu.

Informuje o tym agencja Reuters.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, iż może spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem podczas planowanej podróży do Azji. Wypowiedział się on w tej sprawie 13 października, rozmawiając z dziennikarzami przed wyjazdem z Białego Domu do Ohio.

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