金正恩对与特朗普会晤提出了苛刻条件——路透社

朝鲜领导人金正恩可能与美国总统唐纳德·特朗普会晤，但为此提出了一系列苛刻条件，其中包括西方可能放松制裁。 与此同时，美国和韩国官员认为，在2026年底前举行会晤的可能性正在降低。

据知情人士透露，平壤方面对举行双边峰会并未表现出太大的热情。原因之一是华盛顿方面对朝鲜核计划所持的立场。

金正恩意识到，唐纳德·特朗普将提出遏制朝鲜核野心的问题。因此，据路透社消息人士称，这位朝鲜领导人可能会要求美国及其盟友做出让步。

平壤可能提出的条件之一是，放宽限制朝鲜经济能力的西方制裁。

唐纳德·特朗普仍是唯一一位曾与金正恩亲自会晤的美国总统。双方于2018年和2019年举行了会谈，旨在改善两国间的外交关系。

然而，此前的会晤并未在核问题上取得实质性进展。平壤方面并未表现出达成外交协议的意愿，而此类协议本可确保对其核计划的遏制。

据媒体报道，唐纳德·特朗普曾向中国寻求协助，以促成与朝鲜领导人的会谈。北京与平壤保持着密切联系，或可发挥调解作用。

然而，据消息人士透露，中国国家主席习近平无法向特朗普保证金正恩会同意在2026年11月举行会晤。

据美国和韩国官员评估，今年举行峰会的可能性正变得越来越不确定。

唐纳德·特朗普希望在2026年11月于中国举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上与金正恩会面。 该倡议旨在重启关于朝鲜核计划的谈判。

与此同时，平壤方面对美国总统的提议反应平平。

因此，尽管特朗普有兴趣恢复对话，但在2026年底前与金正恩举行会晤仍存疑。 谈判的前景可能受到朝鲜在制裁和核计划问题上的立场，以及中国协助组织峰会的意愿的影响。

路透社报道了这一消息。

回顾此前，美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿表示，他可能在计划中的亚洲之行期间与朝鲜领导人金正恩会面。 他于10月13日从白宫启程前往俄亥俄州前，在与记者交谈时发表了上述言论。

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