Кім Чен Ин висунув жорсткі умови для зустрічі з Трампом, — Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, однак для цього висуває низку жорстких умов, серед яких — можливе пом’якшення західних санкцій. Водночас американські та південнокорейські посадовці вважають, що шанси на проведення зустрічі до кінця 2026 року зменшуються.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, Пхеньян не демонструє значного ентузіазму щодо проведення двостороннього саміту. Однією з причин є позиція Вашингтона щодо ядерної програми Північної Кореї.

Кім Чен Ин усвідомлює, що Дональд Трамп порушуватиме питання стримування ядерних амбіцій КНДР. Тому північнокорейський лідер, за інформацією джерел Reuters, може вимагати поступок від США та їхніх союзників.

Серед можливих умов Пхеньяна — пом’якшення західних санкцій, які обмежують економічні можливості Північної Кореї.

Дональд Трамп залишається єдиним президентом США, який особисто зустрічався з Кім Чен Ином. Їхні переговори відбулися у 2018 та 2019 роках і мали на меті поліпшення дипломатичних відносин між двома країнами.

Однак попередні зустрічі не привели до суттєвого прогресу в ядерному питанні. Пхеньян не продемонстрував готовності до дипломатичних домовленостей, які могли б забезпечити стримування його ядерної програми.

За повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп звертався до Китаю, щоб заручитися його допомогою в організації переговорів із північнокорейським лідером. Пекін підтримує тісні зв’язки з Пхеньяном і міг би відіграти роль посередника.

Проте, як повідомляють джерела, голова КНР Сі Цзиньпін не зміг гарантувати Трампу, що Кім Чен Ин погодиться на зустріч у листопаді 2026 року.

За оцінками американських і південнокорейських посадовців, перспективи проведення саміту цього року стають дедалі менш визначеними.

Дональд Трамп прагне зустрітися з Кім Чен Ином під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї в листопаді 2026 року. Мета ініціативи — відновити переговори щодо ядерної програми Північної Кореї.

Водночас Пхеньян відреагував на пропозицію американського президента без особливого ентузіазму.

Таким чином, попри зацікавленість Трампа у відновленні діалогу, проведення зустрічі з Кім Чен Ином до кінця 2026 року залишається під питанням. На перспективи переговорів можуть вплинути позиція Північної Кореї щодо санкцій і ядерної програми, а також можливості Китаю посприяти організації саміту.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у Вашингтоні заявив, що може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час запланованої поїздки до Азії. Він сказав це 13 жовтня, спілкуючись із журналістами перед від’їздом із Білого дому до Огайо.

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