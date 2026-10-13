Президент Трамп допускає зустріч із Кім Чен Ином в Азії — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні заявив, що може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином під час запланованої поїздки до Азії. Він сказав це 13 жовтня, спілкуючись із журналістами перед від’їздом із Білого дому до Огайо.

Можлива зустріч

Трамп зазначив, що така зустріч була б захопливою, та додав, що має добрі стосунки з Кім Чен Ином. Про заяву президента США повідомляє Anadolu Agency. За даними агентства, можлива зустріч може стати новим етапом у спробах Трампа безпосередньо взаємодіяти з лідером Північної Кореї.

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Маршрут поїздки

16 листопада Трамп має відвідати Філіппіни для участі в саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Після цього він планує вирушити до Шеньчженя в Китаї, де з 17 до 19 листопада відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC).

Попередні зустрічі

Під час свого першого президентського терміну Трамп уже провів кілька історичних зустрічей із Кім Чен Ином. Тоді лідери намагалися врегулювати питання ядерної програми Північної Кореї.

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