Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне заявил, что может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время запланированной поездки в Азию. Он сказал это 13 октября, общаясь с журналистами перед отъездом из Белого дома в Огайо.

Возможная встреча

Трамп отметил, что такая встреча была бы захватывающей, и добавил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном. О заявлении президента США сообщает Anadolu Agency. По данным агентства, возможная встреча может стать новым этапом в попытках Трампа напрямую взаимодействовать с лидером Северной Кореи.

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Маршрут поездки

16 ноября Трамп должен посетить Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После этого он планирует отправиться в Шэньчжэнь в Китае, где с 17 по 19 ноября состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC).

Предыдущие встречи

Во время своего первого президентского срока Трамп уже провел несколько исторических встреч с Ким Чен Ыном. Тогда лидеры пытались урегулировать вопрос ядерной программы Северной Кореи.

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