Prezydent USA Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, że może spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem podczas planowanej podróży do Azji. Powiedział to 13 października, rozmawiając z dziennikarzami przed wyjazdem z Białego Domu do Ohio.

Możliwe spotkanie

Trump zaznaczył, że takie spotkanie byłoby ekscytujące, i dodał, że ma dobre relacje z Kim Dzong Unem. O oświadczeniu prezydenta USA informuje Anadolu Agency. Według agencji możliwe spotkanie może stać się nowym etapem w staraniach Trumpa o bezpośrednie kontakty z przywódcą Korei Północnej.

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Trasa podróży

16 listopada Trump ma odwiedzić Filipiny, aby wziąć udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie planuje udać się do Shenzhen w Chinach, gdzie od 17 do 19 listopada odbędzie się szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Poprzednie spotkania

Podczas swojej pierwszej kadencji prezydenckiej Trump odbył już kilka historycznych spotkań z Kim Dzong Unem. Wówczas przywódcy próbowali rozwiązać kwestię programu nuklearnego Korei Północnej.

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