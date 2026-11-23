В Польше российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко не примут участия в турнире ISU Challenger Series PGE Warsaw Cup 2026 в Варшаве. Как сообщает Interia Sport, решение приняло Министерство спорта и туризма Польши.

Заявки нейтральных спортсменов отозвали

21 ноября Польский союз фигурного катания заявил, что получил информацию об отзыве заявок спортсменов и тренеров из России, поданных в нейтральном статусе AIN. Миронова и Устенко были заявлены для участия в соревнованиях.

Министерство спорта и туризма Польши также придерживается позиции, согласно которой до завершения вооруженной агрессии против Украины спортсмены, представляющие Россию или Беларусь под флагом, гербом или другой государственной символикой, не могут участвовать в соревнованиях, проводимых в Польше. По данным издания, такой подход не зависит от возрастной категории или уровня соревнований.

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Реакция тренера

Тренер спортсменов Елена Соколова заявила, что узнала о решении в пятницу вечером и была крайне разочарована. По ее словам, спортивная федерация России пытается вести переговоры, а фигуристы продолжат подготовку к чемпионату России.

PGE Warsaw Cup 2026 пройдет в Варшаве с 25 по 29 ноября. Среди участников соревнований должна выступить польская фигуристка Екатерина Куракова.

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