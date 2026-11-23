在波兰，俄罗斯花样滑冰选手叶卡捷琳娜·米罗诺娃和叶夫根尼·乌斯坚科将不会参加在华沙举行的ISU Challenger Series PGE Warsaw Cup 2026赛事。据Interia Sport报道，该决定由波兰体育和旅游部作出。

中立运动员的报名被撤回

11月21日，波兰花样滑冰协会表示，已收到有关撤回以AIN中立身份提交的俄罗斯运动员和教练报名的消息。米罗诺娃和乌斯坚科此前已报名参赛。

波兰体育和旅游部还坚持认为，在针对乌克兰的武装侵略结束之前，代表俄罗斯或白俄罗斯并使用国旗、国徽或其他国家象征的运动员，不得参加在波兰举行的比赛。据该媒体报道，这一做法不取决于年龄组别或赛事级别。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

教练的反应

两名运动员的教练叶莲娜·索科洛娃表示，她于周五晚间获悉这一决定，感到极度失望。她说，俄罗斯体育联合会正试图进行谈判，而花样滑冰选手将继续为俄罗斯锦标赛做准备。

PGE Warsaw Cup 2026将于11月25日至29日在华沙举行。波兰花样滑冰选手叶卡捷琳娜·库拉科娃预计将在参赛者中出场。

关注我们在