В Щецине, Польша, задержали 43-летнего гражданина Польши, которого подозревают в убийстве беременной женщины в Германии. В отношении мужчины, по данным RMF24, был выдан Европейский ордер на арест.

Задержание в Щецине

Убийство произошло 20 октября в Германии. В ходе предварительных следственных действий подозреваемым по этому делу назвали 43-летнего поляка. Полиция Западнопоморского воеводства получила информацию, что мужчина может направляться в Польшу.

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Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши и полицейские воеводского управления в Щецине установили место, где мог находиться подозреваемый. Его задержали в четверг вскоре после полудня на одной из городских улиц.

Сотрудничество польских и немецких служб

В полиции отметили, что из-за характера подозрений и возможной угрозы общественной безопасности необходимо было действовать немедленно. На пятницу запланировали дальнейшие процессуальные действия, связанные с исполнением Европейского ордера на арест. Польские правоохранители также сообщили об оперативном обмене информацией с немецкими службами. В операции участвовали подразделение Центрального бюро расследований полиции, полицейские Щецина и Бюро международного сотрудничества Главного управления полиции Польши.

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