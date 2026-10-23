W Szczecinie w Polsce zatrzymano 43-letniego obywatela Polski podejrzanego o zabójstwo ciężarnej kobiety w Niemczech. Wobec mężczyzny, jak podaje RMF24, wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Zatrzymanie w Szczecinie

Do zabójstwa doszło 20 października w Niemczech. W trakcie wstępnych czynności śledczych 43-letni Polak został wskazany jako podejrzany w tej sprawie. Policja województwa zachodniopomorskiego otrzymała informację, że mężczyzna może kierować się do Polski.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz policjanci komendy wojewódzkiej w Szczecinie ustalili miejsce, w którym mógł przebywać podejrzany. Zatrzymano go w czwartek krótko po południu na jednej z miejskich ulic.

Współpraca polskich i niemieckich służb

Policja zaznaczyła, że ze względu na charakter podejrzenia oraz możliwe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego konieczne było natychmiastowe działanie. Na piątek zaplanowano dalsze czynności procesowe związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Polscy funkcjonariusze poinformowali również o operacyjnej wymianie informacji z niemieckimi służbami. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, policjanci ze Szczecina oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji.

Czytaj nas na