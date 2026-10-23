Finlandia jako pierwszy kraj na świecie zatwierdziła składowisko odpadów jądrowych

Finlandia stała się pierwszym krajem na świecie, który wydał koncesję na eksploatację składowiska przeznaczonego do ostatecznego składowania zużytego paliwa jądrowego. Obiekt ten służy do długotrwałego składowania niebezpiecznych odpadów głęboko pod ziemią.

Zgodnie z oświadczeniem krok ten pozwala spółce eksploatacyjnej Posiva na hermetyzację i ostateczne składowanie wysoko radioaktywnych odpadów jądrowych z fińskich elektrowni jądrowych „Olkiluoto” i „Loviisa” na terenie wyspy Olkiluoto na zachodzie kraju.

W oświadczeniu zaznaczono, że składowisko może funkcjonować przez około sto lat, po czym zostanie hermetycznie zamknięte.

Przed rozpoczęciem eksploatacji Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego musi wydać zezwolenie na podstawie wyników inspekcji.

Rząd podkreślił, że poświęcono należytą uwagę bezpieczeństwu ludności i pracowników obiektu, a także ochronie środowiska naturalnego.

„Naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania energii jądrowej – od budowy po ostateczne składowanie zużytego paliwa” – zaznaczyła minister ds. klimatu i środowiska Sari Multala.

Obiekt, położony na terenie elektrowni jądrowej „Olkiluoto”, składa się z naziemnego kompleksu do hermetyzacji zużytego paliwa oraz składowiska do ostatecznego składowania o nazwie „Onkalo” (z języka fińskiego – „jaskinia”), które zostało zbudowane na głębokości ponad 400 metrów.

Według danych rządu w składowisku można przechowywać nie więcej niż 6 500 ton uranu.

Zużyte paliwo jądrowe zostanie hermetycznie zapakowane do specjalnych pojemników, składających się z żeliwnej wkładki otoczonej miedzianą powłoką o grubości 5 centymetrów.

Pojemniki będą opuszczane do odwiertów wykonanych w skale i otoczone dodatkową warstwą ochronną z gliny bentonitowej.

Źródło: dpa.

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