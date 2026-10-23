芬兰成为全球首个批准核废料储存设施的国家

芬兰成为全球首个颁发乏核燃料最终处置库运营许可证的国家。该设施旨在将危险废物深埋地下进行长期储存。

据声明称，此举使运营公司Posiva能够对来自芬兰“奥尔基卢奥托” 和“洛维萨”核电站产生的高放射性核废料进行密封处理和最终处置，地点位于该国西部的奥尔基卢奥托岛上。

声明指出，该储存库可运行约100年，之后将被密封关闭。

在投入运营之前，辐射与核安全管理局须根据检查结果颁发许可。

政府强调，已充分重视公众及该设施工作人员的安全，以及环境保护。

“我们对子孙后代的责任在于确保核能的安全与负责任使用——从建设到乏燃料的最终处置，” ——气候与环境部长萨里·穆尔塔拉表示。

该设施位于“奥尔基卢奥托”核电站内， 由用于对乏燃料进行密封处理的地面设施以及名为“翁卡洛”（芬兰语意为“洞穴”）的最终处置库组成，该处置库建于地下400多米深处。

据政府数据显示，该储存库最多可储存6,500吨铀。

乏核燃料将被密封装入特殊容器中，这些容器由铸铁内胆构成，外层包裹着5厘米厚的铜壳。

这些容器将被下放至凿入岩层中的竖井中，并用一层膨润土作为额外的防护层进行包裹。

来源：德新社（dpa）。

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