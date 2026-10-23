Pięcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski oświadczyło, że twierdzenie o konieczności rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, aby dopuścić do orzekania sędziów wybranych przez Sejm, jest nieuzasadnione. Informuje Interia, powołując się na oświadczenie opublikowane w czwartek.

Oświadczenie sędziów

Dokument podpisali Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski. Przedstawili w nim stanowisko w sprawie rzekomego sporu konstytucyjnego, o którym — według autorów oświadczenia — mówią sędzia Bogdan Święczkowski oraz przedstawiciele prezydenta.

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Przedmiot rozbieżności

W ocenie sygnatariuszy deklarowany spór dotyczy uprawnień głowy państwa i marszałka Sejmu. Uważają oni, że jest wykorzystywany jako argument za niedopuszczaniem do orzekania niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybranych przez Sejm.

Sędziowie zaznaczyli również, że spór ten ma pozorny charakter. Podkreślili, że kwestia dopuszczenia sędziów wybranych przez Sejm do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym nie wymaga odrębnego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

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