24% europejskich pilotów lata mimo zmęczenia — The Guardian

Prawie jedna czwarta pilotów europejskich linii lotniczych oświadczyła, że zazwyczaj nadal wykonuje loty, choć z powodu zmęczenia powinna zgłosić niezdolność do wykonywania obowiązków. Tak odpowiedziało 24% uczestników badania Europejskiego Stowarzyszenia Pilotów (ECA), w którym wzięło udział prawie 7 200 kapitanów i pierwszych oficerów, informuje The Guardian.

Mikrosen w kokpicie

Trzy czwarte respondentów stwierdziło, że w ciągu czterech tygodni przed badaniem co najmniej raz doświadczyło mikrosnu podczas pilotowania samolotu. Mikrosen to krótki, mimowolny epizod snu. Piloci linii lotniczych mających siedzibę w Irlandii i na Malcie zgłosili najwyższy poziom takich przypadków.

Ponad jedna trzecia uczestników oświadczyła, że nie ma wystarczającego odpoczynku, aby zapobiec kumulowaniu się zmęczenia. Jednocześnie tylko jeden na trzech pilotów zazwyczaj zgłasza, że z powodu wyczerpania nie jest zdolny do wykonywania obowiązków. Połowa respondentów przyznała, że w ciągu trzech miesięcy przed badaniem wykonała lot w stanie, w którym powinna była uznać się za zbyt zmęczoną do pracy.

Obawy dotyczące konsekwencji

Prawie połowa ankietowanych oświadczyła, że obawia się negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa, jeśli zgłosi zmęczenie. Tylko 11,9% respondentów ufa systemowi zgłaszania zmęczenia w swojej linii lotniczej. Kolejne 16,8% pilotów wskazało, że w takich sytuacjach bierze zwolnienie lekarskie.

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Odsetek osób, które zazwyczaj latają mimo zmęczenia, był wyższy w Hiszpanii, Irlandii i Francji. Poinformowało o tym dwóch na pięciu pilotów linii lotniczych z siedzibą w Hiszpanii oraz około jedna trzecia pracowników przewoźników z Irlandii i Francji. Wśród pilotów brytyjskich linii lotniczych tak odpowiedział jeden na dziesięciu.

Prawie dwóch na pięciu uczestników badania podało, że co najmniej raz w miesiącu poprzedzającym badanie skorzystało z uprawnienia kapitana do przedłużenia czasu pracy załogi lub skrócenia okresu odpoczynku w wyjątkowych okolicznościach. Prawie 70% respondentów wyraziło obawy dotyczące możliwej odmowy takiego przedłużenia dyżuru.

Prezydentka ECA Tanja Harter wezwała linie lotnicze i regulatorów do wzmocnienia odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem zmęczenia. Zaapelowała również do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego o wzmocnienie odpowiednich przepisów i monitorowanie przestrzegania wymogów dotyczących niekarnego zgłaszania zmęczenia.

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