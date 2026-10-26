24% европейских пилотов летают несмотря на усталость — The Guardian

Почти четверть пилотов европейских авиакомпаний заявили, что обычно продолжают выполнять рейсы, хотя из-за усталости должны были бы сообщить о неспособности выполнять обязанности. Так ответили 24% участников опроса Европейской ассоциации пилотов (ECA), в котором приняли участие почти 7 200 капитанов и вторых пилотов, сообщает The Guardian.

Микросон в кабине

Три четверти респондентов сказали, что в течение четырех недель до опроса как минимум раз пережили микросон во время управления самолетом. Микросон — это короткий непроизвольный эпизод сна. Пилоты авиакомпаний, базирующихся в Ирландии и на Мальте, сообщили о наиболее высоком уровне таких случаев.

Более трети участников заявили, что не имеют достаточного отдыха, чтобы предотвратить накопление усталости. В то же время лишь один из трех пилотов обычно сообщает, что не способен выполнять обязанности из-за истощения. Половина респондентов признала, что за три месяца до опроса выполняла полет в состоянии, когда должна была объявить себя слишком уставшей для работы.

Опасения относительно последствий

Почти половина опрошенных заявила, что опасается негативных последствий со стороны руководства, если сообщит об усталости. Лишь 11,9% респондентов доверяют системе сообщений об усталости в своей авиакомпании. Еще 16,8% пилотов указали, что в таких ситуациях берут больничный.

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Доля тех, кто обычно летает несмотря на усталость, была выше в Испании, Ирландии и Франции. Об этом сообщили двое из пяти пилотов авиакомпаний, базирующихся в Испании, и примерно треть сотрудников перевозчиков из Ирландии и Франции. Среди пилотов британских авиакомпаний так ответил один из десяти.

Почти двое из пяти участников опроса сообщили, что как минимум раз за месяц до исследования использовали право командира продлить рабочее время экипажа или сократить период отдыха в исключительных обстоятельствах. Почти 70% респондентов выразили обеспокоенность возможным отказом от такого продления смены.

Президент ECA Таня Хартер призвала авиакомпании и регуляторов усилить ответственность за управление рисками усталости. Она также обратилась к Агентству авиационной безопасности Европейского Союза с призывом укрепить соответствующие правила и контролировать соблюдение требований о некарательном сообщении об усталости.

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