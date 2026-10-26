24%的欧洲飞行员在疲劳状态下仍继续飞行——《卫报》

近四分之一的欧洲航空公司飞行员表示，他们通常会继续执行航班，尽管因疲劳本应报告自己无法履行职责。欧洲飞行员协会（ECA）开展的一项调查中，24%的受访者作出了这一回答；该调查有近7,200名机长和副驾驶参与，《卫报》报道。

驾驶舱内的微睡眠

四分之三的受访者表示，在调查前四周内，他们在驾驶飞机时至少经历过一次微睡眠。微睡眠是短暂的非自主睡眠发作。总部设在爱尔兰和马耳他的航空公司飞行员报告此类情况的比例最高。

超过三分之一的参与者表示，他们没有获得足够的休息来防止疲劳累积。与此同时，通常只有三分之一的飞行员会报告自己因精疲力竭而无法履行职责。一半受访者承认，在调查前的三个月内，他们曾在本应宣布自己因过度疲劳无法工作的状态下执行飞行任务。

对后果的担忧

近半数受访者表示，如果报告疲劳，他们担心会遭到管理层的负面后果。仅11.9%的受访者信任所在航空公司的疲劳报告系统。另有16.8%的飞行员表示，在这种情况下他们会请病假。

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通常在疲劳状态下仍飞行的人群比例在西班牙、爱尔兰和法国更高。总部设在西班牙的航空公司中，五分之二的飞行员作出了这一回答；来自爱尔兰和法国的航空公司员工中，约三分之一作出这一回答。在英国航空公司的飞行员中，十人中有一人作出这一回答。

近五分之二的调查参与者表示，在研究前一个月内，他们至少一次在特殊情况下使用机长的酌处权，延长机组工作时间或缩短休息期。近70%的受访者对可能拒绝这种延长值勤时间表示担忧。

ECA主席坦娅·哈尔特呼吁航空公司和监管机构加强对疲劳风险管理的问责。她还呼吁欧盟航空安全局强化相关规则，并监督有关非惩罚性疲劳报告要求的遵守情况。

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