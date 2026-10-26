24% європейських пілотів літають попри втому — The Guardian

Майже чверть пілотів європейських авіакомпаній заявили, що зазвичай продовжують виконувати рейси, хоча через втому мали б повідомити про нездатність виконувати обов’язки. Так відповіли 24% учасників опитування Європейської асоціації пілотів (ECA), у якому взяли участь майже 7 200 капітанів і других пілотів, повідомляє The Guardian.

Мікросон у кабіні

Три чверті респондентів сказали, що протягом чотирьох тижнів до опитування щонайменше раз пережили мікросон під час керування літаком. Мікросон — це короткий мимовільний епізод сну. Пілоти авіакомпаній, що базуються в Ірландії та на Мальті, повідомили про найвищий рівень таких випадків.

Понад третина учасників заявили, що не мають достатнього відпочинку, аби запобігти накопиченню втоми. Водночас лише один із трьох пілотів зазвичай повідомляє, що не здатен виконувати обов’язки через виснаження. Половина респондентів визнала, що за три місяці до опитування виконувала політ у стані, коли мала б оголосити себе надто втомленою для роботи.

Побоювання щодо наслідків

Майже половина опитаних заявила, що побоюється негативних наслідків з боку керівництва, якщо повідомить про втому. Лише 11,9% респондентів довіряють системі повідомлень про втому у своїй авіакомпанії. Ще 16,8% пілотів зазначили, що в таких ситуаціях беруть лікарняний.

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Частка тих, хто зазвичай літає попри втому, була вищою в Іспанії, Ірландії та Франції. Про це повідомили двоє з п’яти пілотів авіакомпаній, що базуються в Іспанії, та приблизно третина працівників перевізників з Ірландії і Франції. Серед пілотів британських авіакомпаній так відповів один із десяти.

Майже двоє з п’яти учасників опитування повідомили, що щонайменше раз за місяць перед дослідженням використовували право командира продовжити робочий час екіпажу або скоротити період відпочинку у виняткових обставинах. Майже 70% респондентів висловили занепокоєння через можливу відмову від такого продовження зміни.

Президентка ECA Таня Гартер закликала авіакомпанії та регуляторів посилити відповідальність за управління ризиками втоми. Вона також звернулася до Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу із закликом зміцнити відповідні правила та контролювати дотримання вимог щодо непокарального повідомлення про втому.

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