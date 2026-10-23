W Moskwie w Rosji rozpoczęto ewakuację pasażerów z części terminali lotniska Szeremietiewo po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Tymczasowo ograniczono również operacje lotnicze na czterech lotniskach aglomeracji moskiewskiej, informuje RMF24.

Ograniczenia w terminalach

Służba prasowa Szeremietiewa, na którą powołuje się rosyjska agencja RIA Novosti, oświadczyła, że pasażerowie są wyprowadzani z części terminali. Ograniczono wejście do strefy sterylnej, gdzie znajdują się bramki wejściowe na pokład i sklepy wolnocłowe. W terminalach nadawane są komunikaty dla podróżnych.

Administracja lotniska wezwała pasażerów, aby nie korzystali z wind, nie pozostawali na pokładzie samolotów i nie przebywali w pobliżu okien oraz szklanych konstrukcji. Na Szeremietiewie wprowadzono także zakaz fotografowania i nagrywania wideo.

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Loty wstrzymano na czterech lotniskach

Według RIA Novosti o godz. 14:04 czasu moskiewskiego wstrzymano przyjmowanie i odprawianie lotów na lotniskach Szeremietiewo, Domodiedowo, Wnukowo i Żukowski. Rosawiacja, organ Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — oświadczyła, że sytuacja w terminalach jest spokojna, a linie lotnicze dostosowują rozkład do ograniczeń.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że rosyjska obrona powietrzna w ciągu dwóch godzin zestrzeliła 17 bezzałogowców, które, jak stwierdził, zmierzały w kierunku stolicy.

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