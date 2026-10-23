В Москве, Россия, начали эвакуацию пассажиров из части терминалов аэропорта Шереметьево после введения воздушной тревоги. Также временно ограничили авиационные операции в четырех аэропортах московской агломерации, сообщает RMF24.

Ограничения в терминалах

Пресс-служба Шереметьево, на которую ссылается российское агентство РИА Новости, заявила, что пассажиров выводят из части терминалов. Вход в стерильную зону, где расположены выходы на посадку и магазины беспошлинной торговли, ограничили. Для путешественников в терминалах звучат объявления.

Администрация аэропорта призвала пассажиров не пользоваться лифтами, не оставаться на борту самолетов и не находиться возле окон и стеклянных конструкций. Также в Шереметьево ввели запрет на фото- и видеосъемку.

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Полеты приостановили в четырех аэропортах

По данным РИА Новости, в 14:04 по московскому времени прекратили прием и отправление рейсов в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. Росавиация, орган Российской Федерации — государства-агрессора, заявила, что ситуация в терминалах спокойная, а авиакомпании корректируют расписание в соответствии с ограничениями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона в течение двух часов сбила 17 беспилотников, которые, по его словам, направлялись к столице.

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