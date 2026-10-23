В США количество проверок телефонов, ноутбуков и других электронных устройств у путешественников, въезжающих в страну, за первые три квартала 2026 финансового года выросло более чем на 32%. Сотрудники Таможенно-пограничной службы США (CBP) с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года проверили 52 080 устройств против 39 251 за аналогичный период предыдущего года, сообщает CBC.

Показатель приближается к рекорду

За девять месяцев 2026 финансового года CBP проверила почти столько же устройств, сколько за весь 2025 финансовый год. Тогда служба зафиксировала рекордные 55 424 проверки электронных устройств.

По данным CBP, 47 517 проверок в этом году были базовыми: сотрудник может проводить их без обоснованного подозрения в нарушении. Еще 4 564 проверки были углубленными. Они позволяют анализировать или копировать содержимое устройства, если сотрудник имеет обоснованное подозрение в нарушении закона или угрозе национальной безопасности.

CBP не предоставила данных о распределении проверок между границами с Канадой и Мексикой, а также между аэропортами, морскими портами и наземными пунктами пропуска. Служба также не сообщила, сколько людей въехали в США за первые три квартала финансового года и сколько проверок касались граждан США и иностранцев.

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Позиция службы и правозащитников

Представительница CBP Джессика Тернер заявила, что в 2025 году проверки затронули лишь незначительную долю из 419 миллионов путешественников, въехавших в США. По ее словам, устройства проверяют для выявления цифровой контрабанды, материалов, связанных с терроризмом, а также информации, важной для определения права посетителя на въезд. Тернер также отметила, что устройства проверяют примерно у 0,01% путешественников.

Директор проекта по свободе слова, приватности и технологиям Американского союза защиты гражданских свобод Эша Бхандари считает, что рост числа проверок требует большего надзора и подотчетности со стороны Конгресса. По ее словам, общие данные правительства не позволяют установить причины такого увеличения.

В январе CBP обновила правила, уточнив, что они распространяются, в частности, на флеш-накопители, SIM-карты, GPS-устройства, беспилотные системы, автомобильные информационно-развлекательные системы и смарт-часы.

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