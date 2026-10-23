W Stanach Zjednoczonych liczba kontroli telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych u podróżnych wjeżdżających do kraju wzrosła o ponad 32% w pierwszych trzech kwartałach roku fiskalnego 2026. Funkcjonariusze amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP) od 1 października 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku skontrolowali 52 080 urządzeń, wobec 39 251 w analogicznym okresie poprzedniego roku, informuje CBC.

Wskaźnik zbliża się do rekordu

W ciągu dziewięciu miesięcy roku fiskalnego 2026 CBP skontrolowała niemal tyle samo urządzeń, co w całym roku fiskalnym 2025. Wówczas służba odnotowała rekordowe 55 424 kontrole urządzeń elektronicznych.

Według danych CBP 47 517 kontroli w tym roku miało charakter podstawowy: funkcjonariusz może je przeprowadzić bez uzasadnionego podejrzenia naruszenia. Kolejne 4 564 kontrole były pogłębione. Umożliwiają one analizę lub kopiowanie zawartości urządzenia, jeśli funkcjonariusz ma uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa lub zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

CBP nie podała danych o podziale kontroli między granice z Kanadą i Meksykiem, a także między lotniska, porty morskie i lądowe przejścia graniczne. Służba nie poinformowała również, ile osób wjechało do USA w pierwszych trzech kwartałach roku fiskalnego ani ilu kontroli dokonano wobec obywateli USA i cudzoziemców.

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Stanowisko służby i obrońców praw obywatelskich

Rzeczniczka CBP Jessica Turner oświadczyła, że w 2025 roku kontrole objęły jedynie niewielką część spośród 419 milionów podróżnych, którzy wjechali do USA. Jak stwierdziła, urządzenia są kontrolowane w celu wykrywania cyfrowej kontrabandy, materiałów związanych z terroryzmem oraz informacji istotnych dla ustalenia prawa gościa do wjazdu. Turner zaznaczyła również, że urządzenia są kontrolowane u około 0,01% podróżnych.

Dyrektorka projektu dotyczącego wolności słowa, prywatności i technologii w Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich, Esha Bhandari, uważa, że wzrost liczby kontroli wymaga większego nadzoru i rozliczalności ze strony Kongresu. Według niej zbiorcze dane rządu nie pozwalają ustalić przyczyn tego wzrostu.

W styczniu CBP zaktualizowała zasady, wyjaśniając, że obejmują one między innymi pamięci flash, karty SIM, urządzenia GPS, systemy bezzałogowe, samochodowe systemy informacyjno-rozrywkowe oraz smartwatche.

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