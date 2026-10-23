CBC：美国边境设备检查数量增长逾32%

在美国，入境旅客的手机、笔记本电脑及其他电子设备检查数量在2026财年前三个季度增长了超过32%。据CBC报道，美国海关和边境保护局（CBP）工作人员在2025年10月1日至2026年6月30日期间检查了52,080台设备，而上一年同期为39,251台。

该指标接近纪录

在2026财年的九个月中，CBP检查的设备数量几乎与整个2025财年相同。当年，该机构记录了创纪录的55,424次电子设备检查。

根据CBP的数据，今年的47,517次检查属于基础检查：工作人员无需对违法行为存在合理怀疑即可进行。另有4,564次为深入检查。如果工作人员对违法行为或国家安全威胁存在合理怀疑，这类检查允许其分析或复制设备内容。

CBP没有提供检查在加拿大和墨西哥边境之间的分布数据，也没有提供机场、海港和陆路口岸之间的分布数据。该机构还没有说明在该财年前三个季度有多少人进入美国，以及其中多少次检查涉及美国公民和外国人。

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该机构和人权倡导者的立场

CBP发言人杰西卡·特纳表示，2025年，检查仅涉及进入美国的4.19亿名旅客中的一小部分。她称，检查设备是为了发现数字走私品、与恐怖主义有关的材料，以及对确定访客入境资格重要的信息。特纳还指出，大约0.01%的旅客被检查设备。

美国公民自由联盟言论自由、隐私与技术项目主任埃莎·班达里认为，检查数量的增加需要国会加强监督和问责。她表示，政府的汇总数据无法确定这一增长的原因。

今年1月，CBP更新了规则，明确规定这些规则尤其适用于闪存驱动器、SIM卡、GPS设备、无人系统、汽车信息娱乐系统和智能手表。

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