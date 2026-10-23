Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe gwarancje dla pasażerów podróżujących po Europie samolotami, pociągami, autobusami i promami. Według The Local Sweden nowe przepisy będą dotyczyć 13 miliardów osób, które co roku korzystają z tych środków transportu w Europie.

Dokument poparło 652 posłów do Parlamentu Europejskiego, przeciw zagłosowało dwóch, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Uzupełnia on uzgodnioną wcześniej w tym roku reformę praw pasażerów lotniczych, obejmującą odszkodowania w przypadku zakłóceń w przewozach oraz zasady dotyczące miejsc dla pasażerów podróżujących z dziećmi.

Zwroty pieniędzy za pośrednictwem pośredników

Przepisy wyjaśniają, że w przypadku odwołania lotu pasażer musi otrzymać pełny zwrot ceny biletu, nawet jeśli rezerwacja została dokonana przez biuro podróży lub platformę internetową. Zwrot musi zostać zrealizowany w ciągu 14 dni i obejmować prowizję pośrednika. Klienci muszą otrzymać informację o tym prawie podczas rezerwacji.

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Komisja Europejska udostępni również wspólny formularz do składania wniosków o zwrot kosztów lub odszkodowanie. Będzie on stosowany dla wszystkich środków transportu, a sam formularz będzie dostępny we wszystkich językach UE.

Pomoc dla pasażerów z niepełnosprawnościami

Dodatkowe gwarancje przewidziano dla osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących samolotem. W razie potrzeby będą one mogły podróżować bezpłatnie z osobą towarzyszącą — takie podejście obowiązuje już w podróżach autobusem, pociągiem lub statkiem.

Nowe przepisy muszą jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Radę UE, po czym zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Będą stosowane od 23 października 2027 roku, jednocześnie z reformą praw pasażerów lotniczych.

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