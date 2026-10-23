欧洲议会最终批准了面向在欧洲乘坐飞机、火车、巴士和渡轮出行的乘客的新保障措施。据《The Local Sweden》报道，新规将涉及每年在欧洲使用这些交通方式的130亿人。

该文件获得652名欧洲议会议员支持，两人投反对票，另有8人弃权。它补充了今年早些时候达成的航空乘客权利改革，该改革涵盖运输中断时的赔偿，以及携带儿童出行乘客的座位安排规则。

通过中介机构退款

新规明确，如果航班被取消，即使预订是通过旅行社或在线平台进行的，乘客也必须获得全额票款退款。退款必须在14天内完成，并包括中介机构的佣金。客户应在预订时获知这一权利。

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欧盟委员会还将提供一份用于申请退款或赔偿的通用表格。该表格将适用于所有交通方式，且将提供所有欧盟语言版本。

为残障乘客提供陪同服务

针对乘飞机出行的残障人士或行动不便人士，新规提供了额外保障。如有需要，他们将能够与陪同人员免费出行——这一做法已适用于乘坐巴士、火车或船只出行。

新规仍须经欧盟理事会正式批准，之后将在《欧洲联盟官方公报》上公布。它们将自2027年10月23日起与航空乘客权利改革同时实施。

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