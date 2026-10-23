Европейский парламент окончательно одобрил новые гарантии для пассажиров, путешествующих по Европе самолётами, поездами, автобусами и паромами. По данным The Local Sweden, новые правила будут касаться 13 миллиардов человек, ежегодно пользующихся этими видами транспорта в Европе.

Документ поддержали 652 депутата Европарламента, против высказались двое, ещё восемь воздержались. Он дополняет согласованную ранее в этом году реформу прав авиапассажиров, охватывающую компенсации в случае сбоев в перевозках и правила рассадки пассажиров, путешествующих с детьми.

Возврат средств через посредников

Правила уточняют, что в случае отмены рейса пассажир должен получить полное возмещение стоимости билета, даже если бронирование было оформлено через турагента или онлайн-платформу. Возврат средств должен быть осуществлён в течение 14 дней и включать комиссию посредника. Информацию об этом праве клиентам должны предоставлять при бронировании.

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Европейская комиссия также предоставит общую форму для оформления возмещения или компенсации. Её будут применять для всех видов транспорта, а сама форма будет доступна на всех языках ЕС.

Сопровождение пассажиров с инвалидностью

Дополнительные гарантии предусмотрены для людей с инвалидностью или ограниченной мобильностью, путешествующих самолётом. При необходимости они смогут бесплатно путешествовать с сопровождающим лицом — такой подход уже действует для поездок автобусом, поездом или судном.

Новые правила ещё должен формально утвердить Совет ЕС, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза. Их будут применять с 23 октября 2027 года одновременно с реформой прав авиапассажиров.

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