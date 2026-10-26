Партия, победившая на выборах в Сербии, не будет вводить санкции против РФ

Представитель движения «Студенческий список» Йово Бакич заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям против России и не откажется от российского газа, несмотря на требования Еврокомиссии.

«Мы уважаем Россию как великую державу, исторически важного для нас партнера, а во многих случаях — и защитника. В этом вопросе никаких изменений не будет», — подчеркнул Бакич.

Он добавил, что санкции со стороны Сербии не изменили бы ситуацию, но имели бы негативное символическое значение.

В то же время ранее бывший президент Сербии Александар Вучич заявлял, что страна может ввести санкции против России в марте или апреле следующего года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны.

В Сербии оппозиционный «Студенческий список», по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александара Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу «Студенческого списка».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

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