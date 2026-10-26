Przedstawiciel ruchu „Lista Studencka” Jovo Bakic oświadczył, że Serbia nie przyłączy się do sankcji wobec Rosji i nie zrezygnuje z rosyjskiego gazu, pomimo żądań Komisji Europejskiej.

„Szanujemy Rosję jako wielkie państwo, partnera o historycznym znaczeniu dla nas, a w wielu przypadkach także jako obrońcę. W tej kwestii nie będzie żadnych zmian” – podkreślił Bakicz.

Dodał, że sankcje ze strony Serbii nie zmieniłyby sytuacji, ale miałyby negatywne znaczenie symboliczne.

Jednocześnie wcześniej były prezydent Serbii Aleksandar Vučić oświadczył, że kraj może wprowadzić sankcje wobec Rosji w marcu lub kwietniu przyszłego roku.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował zwycięstwa listy studenckiej „Students Win” (Student List) w wyborach parlamentarnych w Serbii i oświadczył, że Berlin będzie aktywnie wspierał europejską drogę tego kraju.

W Serbii opozycyjna lista studencka, według wstępnych wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych, uzyskała 52,54% głosów. Koalicja byłego prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskała 39,29%. Vučić uznał zwycięstwo listy studenckiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zareagowała na wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii, gratulując „Listy Studenckiej” zwycięstwa.

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