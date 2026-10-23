Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна первой в Европе внедрила национальный план противодействия злоупотреблению фентанилом и синтетическими опиоидами. Она сказала об этом во время международной встречи высокого уровня по вопросам профилактики зависимостей и восстановления в реабилитационном сообществе Сан-Патриньяно недалеко от Римини.

Заявление премьер-министра

Встречу организовали Италия и Франция, которые являются соучредителями Европейской коалиции против наркотиков. Как сообщает ANSA English, Мелони подчеркнула, что профилактика предполагает умение действовать до того, как опасность усилится.

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Контроль в медучреждениях

По словам главы итальянского правительства, в стране подготовили персонал и обеспечили доступность антидотов. Власти также усиливают контроль за хранением фентанила и синтетических опиоидов, в частности в больницах и других медицинских учреждениях.

Мелони заявила, что эти меры должны предотвратить попадание таких веществ в незаконные каналы. Она предупредила, что в случае такого попадания они могут причинить вред тысячам людей.

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