Прем’єрка Мелоні заявила про перший у Європі план проти фентанілу — ANSA English

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що країна першою в Європі запровадила національний план протидії зловживанню фентанілом та синтетичними опіоїдами. Про це вона сказала під час міжнародної зустрічі високого рівня з питань профілактики залежностей і відновлення у реабілітаційній спільноті Сан-Патриньяно поблизу Ріміні.

Заява прем’єрки

Зустріч організували Італія та Франція, які є співзасновницями Європейської коаліції проти наркотиків. Як повідомляє ANSA English, Мелоні наголосила, що профілактика передбачає вміння діяти до того, як небезпека посилиться.

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Контроль у медзакладах

За словами глави італійського уряду, в країні підготували персонал і забезпечили доступність антидотів. Також влада посилює контроль за зберіганням фентанілу та синтетичних опіоїдів, зокрема в лікарнях та інших медичних закладах.

Мелоні заявила, що ці заходи мають запобігти потраплянню таких речовин до незаконних каналів. Вона попередила, що в разі такого потрапляння вони можуть завдати шкоди тисячам людей.

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