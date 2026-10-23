Прем’єрка Мелоні заявила про перший у Європі план проти фентанілу — ANSA English
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що країна першою в Європі запровадила національний план протидії зловживанню фентанілом та синтетичними опіоїдами. Про це вона сказала під час міжнародної зустрічі високого рівня з питань профілактики залежностей і відновлення у реабілітаційній спільноті Сан-Патриньяно поблизу Ріміні.
Заява прем’єрки
Зустріч організували Італія та Франція, які є співзасновницями Європейської коаліції проти наркотиків. Як повідомляє ANSA English, Мелоні наголосила, що профілактика передбачає вміння діяти до того, як небезпека посилиться.
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Контроль у медзакладах
За словами глави італійського уряду, в країні підготували персонал і забезпечили доступність антидотів. Також влада посилює контроль за зберіганням фентанілу та синтетичних опіоїдів, зокрема в лікарнях та інших медичних закладах.
Мелоні заявила, що ці заходи мають запобігти потраплянню таких речовин до незаконних каналів. Вона попередила, що в разі такого потрапляння вони можуть завдати шкоди тисячам людей.