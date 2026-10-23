Sztorm Austen, który zbliża się do Francji, pozbawił już energii elektrycznej 161 tysięcy gospodarstw domowych. Najwięcej przerw w dostawach odnotowano w Bretanii, gdzie bez prądu pozostało 128 tysięcy gospodarstw domowych.

Przerwy w dostawach w trzech regionach

Jak podaje Anadolu Agency, w regionie Kraj Loary prąd straciło 19 tysięcy gospodarstw domowych, a kolejne 14 tysięcy — w Normandii. Operator sieci elektroenergetycznej Enedis oświadczył, że jest gotów zaangażować ponad 2 tysiące pracowników do prac naprawczych, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

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Ograniczenia w transporcie

Z powodu silnego wiatru i wysokich fal promy między Francją a Anglią rano pozostawały w portach. Połączenia kolejowe w regionach dotkniętych przez sztorm również były znacznie zakłócone co najmniej do południa.

Przed nadejściem sztormu do kraju w 23 departamentach północno-zachodniej Francji ogłoszono pomarańczowy poziom zagrożenia z powodu silnego wiatru. W departamencie Finistère uruchomiono centrum kryzysowe przy prefekturze: do północy lokalne służby przeprowadziły 105 operacji, w tym oczyszczały drogi, a strażaków skierowano do 45 interwencji.

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