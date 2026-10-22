W Stanach Zjednoczonych senator z Vermontu Bernie Sanders pokłócił się w serwisie społecznościowym X z Amerykańsko-Izraelskim Komitetem Spraw Publicznych (AIPAC) w sprawie finansowania superkomitetu działań politycznych, który wspiera republikanina Mike’a Rogersa w wyścigu do Senatu w stanie Michigan. Informuje o tym The Hill.

Oświadczenia Sandersa

Sanders oświadczył, że AIPAC wydaje do 9 mln dolarów przeciwko demokratycznemu kandydatowi do Senatu Abdulowi El-Sayedowi. Powiązał również AIPAC z wojną w Iranie oraz wsparciem USA dla tego, co polityk nazwał ludobójstwem w Gazie. Senator wezwał do poparcia El-Sayeda w wyborach do Senatu USA.

El-Sayed, kandydat Partii Demokratycznej w wyborach w Michigan, sprzeciwiał się amerykańskiej pomocy dla Izraela. Kwestia wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Izraela stała się ważnym tematem amerykańskiej polityki po ataku na Izrael 7 października i następującej po nim wojnie w Gazie.

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Odpowiedź AIPAC i dane o darowiznach

W odpowiedzi AIPAC wyśmiał oświadczenia Sandersa i oskarżył go o obsesyjne szukanie winnych w osobie organizacji. Komitet oświadczył również, że popiera współpracę USA z sojusznikiem w celu tworzenia miejsc pracy, zapewnienia bezpieczeństwa kraju i promowania wartości demokratycznych.

Jak pisał The New York Times, AIPAC niedawno zaczął przekazywać środki superkomitetowi działań politycznych wspierającemu Rogersa. Według dwóch źródeł gazety skala takiego finansowania może potencjalnie sięgnąć milionów dolarów.

The Hill zauważa, że wiele osób nazywało działania Izraela w Gazie ludobójstwem. Wojna doprowadziła do śmierci dziesiątek tysięcy Palestyńczyków, rozległych zniszczeń infrastruktury i kryzysu humanitarnego na tym terytorium.

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