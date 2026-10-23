W Wiedniu około 50 tys. osób wyszło na ulice, protestując przeciwko cięciom wydatków na edukację i planowanemu finansowaniu uniwersytetów. Demonstrację zorganizowała Austriacka Narodowa Unia Studentów.

Budżet dla uniwersytetów

Rząd federalny Austrii ogłosił, że przeznaczy 16 mld euro dla uniwersytetów na lata 2028–2030. Jednocześnie, według Konferencji Uniwersytetów, na samo zrekompensowanie kosztów związanych z inflacją potrzeba co najmniej 18 mld euro.

Jak podaje Anadolu Agency, rząd federalny uważa tę kwotę za ostateczną po porozumieniu, które wysokiej rangi urzędnicy osiągnęli w sobotę.

Akcja w Wiedniu

Protest rozpoczął się o godz. 15:00 przy głównym budynku Politechniki Wiedeńskiej pod hasłem „Red Alert – #SaveTheUniversities!”. Według unii studenckiej do akcji przyłączyli się studenci i pracownicy wiedeńskich uniwersytetów, a także przedstawiciele społeczności akademickiej z innych krajów związkowych.

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Związek zawodowy pracowników służby publicznej zorganizował transport dla pracowników uniwersytetów i lekarzy z miast uniwersyteckich. Przewodnicząca unii studenckiej Viktoria Kudrna powiedziała lokalnym mediom, że celem protestu było zademonstrowanie sprzeciwu. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że rząd może jeszcze zwiększyć budżet.

Obawy studentów

Austriacka Narodowa Unia Studentów ostrzegła, że cięcia finansowania mogą doprowadzić do zawężenia oferty programów edukacyjnych, osłabienia usług dla studentów i pogorszenia warunków pracy.

Kudrna zaznaczyła, że studenci już odczuwają konsekwencje. Na Politechnice Wiedeńskiej, jak powiedziała, skrócono godziny otwarcia biblioteki, a rektor Jens Schneider już w połowie czerwca wprowadził zapobiegawcze zamrożenie nowych ogłoszeń o wakatach.

Władze uniwersytetów oficjalnie poparły protesty, między innymi umożliwiając studentom i pracownikom wzięcie wolnego czasu na udział w demonstracjach.

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