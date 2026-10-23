W Polsce 61,7% ankietowanych uważa, że rząd premiera Donalda Tuska straci władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Wynika to z rezultatów sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, informuje Interia.

Rozkład odpowiedzi

Wariant odpowiedzi „zdecydowanie stracą” wybrało 24,7% respondentów, a kolejne 37% stwierdziło, że rząd „raczej straci” władzę. Jednocześnie 29,6% uczestników badania prognozuje utrzymanie władzy przez obecną koalicję. Wśród nich 25,5% odpowiedziało, że „raczej utrzyma” władzę, a 4,1% — że „zdecydowanie utrzyma”.

8,7% ankietowanych nie miało sprecyzowanej odpowiedzi. Pytanie dotyczyło tego, czy Donald Tusk i jego obóz polityczny utrzymają władzę po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

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Nastroje wśród zwolenników koalicji i opozycji

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej 71% wierzy w utrzymanie władzy, w tym 12% jest tego pewnych. Kolejne 22% zwolenników koalicji przypuszcza, że rząd ją straci.

Wśród sympatyków opozycji 90% oczekuje zmiany władzy po wyborach, podczas gdy 7% uważa, że rząd zachowa swoje pozycje. Utratę władzy przez rząd najczęściej prognozowali zwolennicy obu Konfederacji: tak odpowiedziało 95% tej grupy, a 49% z nich stwierdziło, że jest pewnych takiego scenariusza.

Sondaż przeprowadzono w dniach 16–18 października 2026 roku metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski.

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