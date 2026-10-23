在波兰，61.7%的受访者认为，总理唐纳德·图斯克领导的政府将在2027年议会选举后失去执政权。由Wirtualna Polska委托进行的United Surveys by IBRiS民调结果显示了这一点，Interia报道。

回答分布

选择“肯定会失去”这一答案的受访者占24.7%，另有37%表示政府“更可能失去”执政权。与此同时，29.6%的调查参与者预计现任联盟将继续执政。其中，25.5%回答该联盟“更可能保住”执政权，4.1%则表示“肯定会保住”。

8.7%的受访者未能确定答案。该问题涉及唐纳德·图斯克及其政治阵营是否会在2027年议会选举后继续执政。

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联盟和反对派支持者的情绪

在现任执政联盟的选民中，71%相信其将继续执政，其中12%对此确信。另有22%的联盟支持者认为政府可能会失去执政权。

在反对派支持者中，90%预计选举后将发生政权更迭，而7%认为政府将保住其地位。两个“联盟党”支持者最常预测政府会失去执政权：该群体中95%作出这一回答，其中49%表示他们确信会出现这一情景。

该调查于2026年10月16日至18日通过CAWI和CATI方法进行，受访样本为1000名具有代表性的波兰居民。

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