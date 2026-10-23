В Польше 61,7% опрошенных считают, что правительство премьер-министра Дональда Туска потеряет власть после парламентских выборов 2027 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys by IBRiS, проведенного по заказу Wirtualna Polska, сообщает Interia.

Распределение ответов

Вариант ответа «точно потеряют» выбрали 24,7% респондентов, еще 37% заявили, что правительство «скорее потеряет» власть. В то же время 29,6% участников исследования прогнозируют сохранение власти нынешней коалицией. Из них 25,5% ответили, что она «скорее сохранит» власть, а 4,1% — что «точно сохранит».

Не определились с ответом 8,7% опрошенных. Вопрос касался того, сохранят ли Дональд Туск и его политический лагерь власть после парламентских выборов 2027 года.

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Настроения сторонников коалиции и оппозиции

Среди избирателей действующей правительственной коалиции 71% верят в сохранение власти, в том числе 12% уверены в этом. Еще 22% сторонников коалиции допускают, что правительство ее потеряет.

Среди симпатиков оппозиции 90% ожидают смены власти после выборов, тогда как 7% считают, что правительство сохранит свои позиции. Чаще всего потерю власти правительством прогнозировали сторонники обеих Конфедераций: так ответили 95% этой группы, а 49% из них заявили, что уверены в таком сценарии.

Опрос проводился 16–18 октября 2026 года методами CAWI и CATI на репрезентативной выборке из 1000 жителей Польши.

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