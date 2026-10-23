W Pentagonie uszkodzono zabytkowy globus Eisenhowera — The Guardian

Pracownicy Ministerstwa Obrony USA przypadkowo uszkodzili zabytkowy globus generała Dwighta Eisenhowera, próbując samodzielnie przenieść go do gabinetu szefa Pentagonu, Pita Hegsetta.

Podczas transportu nie udało się utrzymać artefaktu, w wyniku czego spadł on na metalową podstawę: w obszarze Antarktydy w kuli powstała dziura, a sam globus zerwał się z mocowania. Nie udało się przenieść eksponatu do miejsca przeznaczenia.

Rzecznik prasowy armii amerykańskiej potwierdził fakt zdarzenia, zaznaczając, że uszkodzenia miały miejsce 3 lutego podczas próby transportu. Zazwyczaj tego typu operacje z zabytkami historycznymi przeprowadzają wyłącznie wykwalifikowani kuratorzy, jednak z powodu częściowego „shutdownu” rządowego specjaliści-historycy zostali wysłani na bezpłatny urlop. Pracownicy ministerstwa postanowili nie czekać na ich powrót i spróbowali przenieść globus samodzielnie.

Historyczny globus generała Dwighta Eisenhowera to jeden z dwóch rzadkich eksponatów o średnicy około 76 cm (wyprodukowanych w latach 30. XX wieku), które są przechowywane w Pentagonie. Uważa się, że właśnie z tego globusa korzystał Eisenhower podczas II wojny światowej.

Informuje o tym The Guardian.

Wcześniej szef Pentagonu ogłosił redukcję o 20% stanowisk generałów i admirałów.

Hegset nakazał również Pentagonowi przyspieszyć wdrażanie systemów przeciwdziałania dronom.

Tymczasem republikańscy senatorowie zażądali wyjaśnień od ministra obrony USA Hegsetta.

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