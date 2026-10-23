В Пентагоне повредили исторический глобус Эйзенхауэра — The Guardian

Сотрудники Министерства обороны США случайно повредили исторический глобус генерала Дуайта Эйзенхауэра, когда пытались самостоятельно перенести его в кабинет главы Пентагона Пита Хэгсета.

Во время транспортировки артефакт не удержали, в результате чего он упал на металлическое основание: в сфере в районе Антарктиды образовалась пробоина, а сам глобус сорвался с крепления. Перенести экспонат по назначению так и не удалось.

В пресс-службе Армии США подтвердили факт инцидента, отметив, что повреждения произошли 3 февраля во время попытки транспортировки. Обычно подобные операции с историческими ценностями проводят исключительно квалифицированные кураторы, однако из-за частичного правительственного «шатдауна» специалистов-историков отправили в неоплачиваемый отпуск. Сотрудники министерства решили не ждать их возвращения и попытались переместить глобус самостоятельно.

Исторический глобус генерала Дуайта Эйзенхауэра — это один из двух редких экспонатов диаметром около 76 см (выпущенных в 1930-х годах), которые хранятся в Пентагоне. Считается, что именно этим глобусом Эйзенхауэр пользовался во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее глава Пентагона объявил о сокращении 20% должностей генералов и адмиралов.

Также Хегсет приказал Пентагону ускорить внедрение систем противодействия дронам.

Между тем сенаторы-республиканцы потребовали объяснений от министра обороны США Хегсета.

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