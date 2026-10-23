США приступили к ежегодным учениям стратегических ядерных сил

Соединённые Штаты приступили к командно-штабным учениям Global Thunder 27, в ходе которых ежегодно проверяется готовность американских ядерных сил.

Об этом говорится в пресс-релизе Стратегического командования США (USSTRATCOM).

«В учениях Global Thunder 27 принимает участие личный состав всей системы стратегических сил, в частности подразделения Стратегического командования Вооруженных сил США и подчиненные им формирования. Цель Global Thunder 27 — повышение уровня ядерной готовности, а также обеспечение безопасных, надежных, эффективных и убедительных сил стратегического сдерживания», — сообщили в USSTRATCOM.

Отмечается, что эти учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какого-либо государства или других субъектов, либо на текущие события в мире.

«Как и в предыдущие годы, во время Global Thunder 27 может увеличиться количество полётов бомбардировщиков и других типов летательных аппаратов», — добавили в Стратегическом командовании США.

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