Глава Пентагону Гегсет пригрозив Ірану військовими діями — Anadolu Agency

Глава Пентагону Піт Гегсет 17 жовтня в США заявив, що Іран має швидко визначитися: відмовитися від того, що він назвав ядерними амбіціями, у межах домовленості за столом переговорів або зіткнутися з нищівними військовими діями Сполучених Штатів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява перед кадетами

Виступаючи перед кадетами Корпусу підготовки офіцерів резерву та військовими новобранцями в Університеті Теннессі, Гегсет сказав, що США можуть швидко застосувати нищівну силу, якщо вважатимуть це необхідним.

Міністр оборони США звинуватив Тегеран у створенні великого арсеналу звичайних ракет для стримування військових дій проти Ірану, одночасно заявивши про його ядерні амбіції. За словами Гегсета, американська військова сила потрібна для того, щоб змушувати противників до переговорів.

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Іран, Венесуела та Західна півкуля

Гегсет також заявив, що Іран фінансує угруповання «Хезболла» та хуситів у Ємені. Він додав, що Вашингтон прагнув стримувати атаки на американські сили та судноплавство.

Політику щодо Ірану очільник Пентагону пов’язав із ширшим курсом президента Дональда Трампа на посилення впливу США, протидію наркокартелям та обмеження впливу Ірану, Китаю і Росії в Латинській Америці. Говорячи про Венесуелу, він заявив, що операція США там матиме наслідки для поколінь, назвав країну стратегічним партнером і згадав її нафтові ресурси. За його словами, Вашингтон прагне витіснити суперників із Західної півкулі та посилити військову присутність і партнерства в Америці.

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