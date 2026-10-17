Глава Пентагона Пит Хегсет 17 октября в США заявил, что Иран должен быстро определиться: отказаться от того, что он назвал ядерными амбициями, в рамках договоренности за столом переговоров или столкнуться с разрушительными военными действиями Соединенных Штатов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление перед кадетами

Выступая перед кадетами Корпуса подготовки офицеров резерва и военными новобранцами в Университете Теннесси, Хегсет сказал, что США могут быстро применить разрушительную силу, если сочтут это необходимым.

Министр обороны США обвинил Тегеран в создании большого арсенала обычных ракет для сдерживания военных действий против Ирана, одновременно заявив о его ядерных амбициях. По словам Хегсета, американская военная сила нужна для того, чтобы принуждать противников к переговорам.

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Иран, Венесуэла и Западное полушарие

Хегсет также заявил, что Иран финансирует группировки «Хезболла» и хуситов в Йемене. Он добавил, что Вашингтон стремился сдерживать атаки на американские силы и судоходство.

Политику в отношении Ирана глава Пентагона связал с более широким курсом президента Дональда Трампа на усиление влияния США, противодействие наркокартелям и ограничение влияния Ирана, Китая и России в Латинской Америке. Говоря о Венесуэле, он заявил, что операция США там будет иметь последствия для поколений, назвал страну стратегическим партнером и упомянул ее нефтяные ресурсы. По его словам, Вашингтон стремится вытеснить соперников из Западного полушария и усилить военное присутствие и партнерства в Америке.

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