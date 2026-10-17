五角大楼负责人皮特·赫格塞思10月17日在美国表示，伊朗必须迅速作出决定：通过谈判桌上的协议放弃他所称的核野心，或者面临美国毁灭性的军事行动。阿纳多卢通讯社报道。

在学员面前发表声明

赫格塞思在田纳西大学向预备役军官训练团学员和新兵发表讲话时表示，如果美国认为有必要，可以迅速动用毁灭性力量。

美国国防部长指责德黑兰建立庞大的常规导弹武库，以遏制针对伊朗的军事行动，同时提及其核野心。赫格塞思表示，美国军事力量是迫使对手进行谈判所必需的。

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伊朗、委内瑞拉和西半球

赫格塞思还表示，伊朗资助了真主党和也门胡塞武装。他补充说，华盛顿寻求遏制针对美军和航运的袭击。

这位五角大楼负责人将对伊朗的政策与总统唐纳德·特朗普旨在加强美国影响力、打击贩毒集团以及限制伊朗、中国和俄罗斯在拉丁美洲影响力的更广泛方针联系起来。谈及委内瑞拉时，他表示，美国在当地的行动将对几代人产生影响，称该国为战略伙伴，并提到了其石油资源。他表示，华盛顿寻求将竞争对手挤出西半球，并加强在美洲的军事存在和伙伴关系。

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