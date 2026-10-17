Szef Pentagonu Pete Hegseth oświadczył 17 października w USA, że Iran musi szybko zdecydować: zrezygnować z tego, co nazwał ambicjami nuklearnymi, w ramach porozumienia przy stole negocjacyjnym albo zmierzyć się z niszczycielskimi działaniami wojskowymi Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie przed kadetami

Przemawiając do kadetów Korpusu Szkolenia Oficerów Rezerwy oraz rekrutów wojskowych na Uniwersytecie Tennessee, Hegseth powiedział, że Stany Zjednoczone mogą szybko użyć niszczycielskiej siły, jeśli uznają to za konieczne.

Amerykański minister obrony oskarżył Teheran o tworzenie dużego arsenału konwencjonalnych rakiet w celu powstrzymania działań wojskowych przeciwko Iranowi, jednocześnie mówiąc o jego ambicjach nuklearnych. Według Hegsetha amerykańska siła wojskowa jest potrzebna, aby zmuszać przeciwników do negocjacji.

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Iran, Wenezuela i półkula zachodnia

Hegseth oświadczył także, że Iran finansuje Hezbollah oraz Hutich w Jemenie. Dodał, że Waszyngton dążył do powstrzymywania ataków na amerykańskie siły i żeglugę.

Szef Pentagonu powiązał politykę wobec Iranu z szerszym kursem prezydenta Donalda Trumpa na wzmacnianie wpływów USA, przeciwdziałanie kartelom narkotykowym oraz ograniczanie wpływów Iranu, Chin i Rosji w Ameryce Łacińskiej. Mówiąc o Wenezueli, stwierdził, że amerykańska operacja w tym kraju będzie miała konsekwencje dla pokoleń, nazwał ten kraj strategicznym partnerem i wspomniał o jego zasobach ropy naftowej. Według niego Waszyngton dąży do wyparcia rywali z półkuli zachodniej oraz wzmocnienia obecności wojskowej i partnerstw w obu Amerykach.

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