Stany Zjednoczone rozpoczęły coroczne ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych

Stany Zjednoczone rozpoczęły ćwiczenia dowodzeniowo-sztabowe „Global Thunder 27”, podczas których co roku sprawdzana jest gotowość amerykańskich sił nuklearnych.

Informacja ta została zawarta w komunikacie prasowym Strategicznego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (USSTRATCOM).

„W ćwiczeniach Global Thunder 27 bierze udział personel całego systemu sił strategicznych, w tym jednostki Strategicznego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz podlegające im formacje. Celem ćwiczeń Global Thunder 27 jest podniesienie poziomu gotowości jądrowej, a także zapewnienie bezpiecznych, niezawodnych, skutecznych i przekonujących sił strategicznego powstrzymywania” – poinformowano w USSTRATCOM.

Zaznaczono, że ćwiczenia te odbywają się co roku i nie stanowią odpowiedzi na działania żadnego państwa ani innych podmiotów, ani na bieżące wydarzenia na świecie.

„Podobnie jak w poprzednich latach, podczas ćwiczeń Global Thunder 27 może wzrosnąć liczba lotów bombowców i innych typów statków powietrznych” – dodano w Dowództwie Strategicznym USA.

Wcześniej amerykański minister obrony Hagseth zagroził Iranowi działaniami zbrojnymi.

W tym kontekście Pentagon wysłał lotniskowiec USS Theodore Roosevelt na Bliski Wschód.

Tymczasem Hegset wnioskuje o 50 mld dolarów na systemy autonomiczne.

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