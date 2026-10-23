В России, государстве-агрессоре, суд в Москве 7 октября приговорил орнитолога Софию Розенфельд к 3,5 года колонии за два пожертвования на общую сумму 2 тысячи рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Российские власти признали ФБК «экстремистской» организацией в 2021 году. Как сообщает The Moscow Times, 50-летняя исследовательница стала третьей женщиной в России, заключенной в тюрьму за пожертвования этой организации.

Удостоенная Нобелевской премии мира правозащитная организация «Мемориал» признала Розенфельд политической заключенной. По данным издания Mediazona, к весне 2026 года в России возбудили более 200 уголовных дел из-за пожертвований ФБК, а средняя сумма такого перевода составляла 400 рублей.

Исследования арктических птиц

Розенфельд работала в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Она изучала арктических гусей, лебедей и других водоплавающих птиц, которые гнездятся на Крайнем Севере и мигрируют на большие расстояния. Вместе с коллегами ученая разрабатывала метод учета птиц по детальным фотографиям, сделанным с легкого гидросамолета во время полетов над тундрой.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Она также входила в комиссию по оценке видов для Красной книги России и участвовала в подготовке решений по охране птиц. Коллеги называли ее одной из немногих специалистов, способных оценивать численность популяций на обширных и труднодоступных территориях.

Не покинула страну во время дела

После обыска в квартире и допроса в декабре 2025 года знакомые советовали Розенфельд уехать из России, однако она отказалась. По словам ее друга Артура Рябицева, исследовательница объясняла это тем, что в России были ее работа и вся ее жизнь. Даже во время судебного разбирательства Розенфельд продолжала полевые исследования: незадолго до финального слушания суд разрешил ей десятидневную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

В суде она сказала, что оформила регулярные пожертвования ФБК из стремления бороться с коррупцией. После объявления приговора Розенфельд взяли под стражу в зале суда. Ее родственники создали сайт поддержки и обратились за помощью к властям Израиля: ученая имеет двойное российско-израильское гражданство.

Читай нас в