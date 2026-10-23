W Rosji, państwie-agresorze, sąd w Moskwie 7 października skazał ornitolożkę Sofię Rosenfeld na 3,5 roku kolonii karnej za dwie darowizny na łączną kwotę 2 tysięcy rubli na rzecz Fundacji Walki z Korupcją (FBK) Aleksieja Nawalnego. Rosyjskie władze uznały FBK za organizację „ekstremistyczną” w 2021 roku. Jak podaje The Moscow Times, 50-letnia badaczka została trzecią kobietą w Rosji uwięzioną za darowizny dla tej organizacji.

Uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla organizacja praw człowieka Memoriał uznała Rosenfeld za więźniarkę polityczną. Według Mediazony, do wiosny 2026 roku w Rosji wszczęto ponad 200 spraw karnych w związku z darowiznami dla FBK, a średnia kwota takiego przelewu wynosiła 400 rubli.

Badania arktycznych ptaków

Rosenfeld pracowała w Instytucie Problemów Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk. Badała arktyczne gęsi, łabędzie i inne ptaki wodne, które gniazdują na Dalekiej Północy i migrują na duże odległości. Wraz z kolegami naukowczyni opracowywała metodę liczenia ptaków na podstawie szczegółowych zdjęć wykonanych z lekkiego hydroplanu podczas lotów nad tundrą.

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Należała również do komisji oceniającej gatunki na potrzeby Czerwonej Księgi Rosji i uczestniczyła w przygotowywaniu decyzji dotyczących ochrony ptaków. Koledzy nazywali ją jedną z nielicznych specjalistek zdolnych oceniać liczebność populacji na rozległych i trudno dostępnych obszarach.

Nie opuściła kraju w trakcie sprawy

Po przeszukaniu mieszkania i przesłuchaniu w grudniu 2025 roku znajomi radzili Rosenfeld, aby wyjechała z Rosji, jednak odmówiła. Według jej przyjaciela Artura Riabicewa badaczka wyjaśniała, że w Rosji miała pracę i całe swoje życie. Nawet podczas procesu Rosenfeld kontynuowała badania terenowe: krótko przed ostatnią rozprawą sąd zezwolił jej na dziesięciodniową ekspedycję do Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego.

W sądzie powiedziała, że ustanowiła regularne darowizny dla FBK z pragnienia walki z korupcją. Po ogłoszeniu wyroku Rosenfeld została zatrzymana na sali sądowej. Jej krewni utworzyli stronę wsparcia i zwrócili się o pomoc do władz Izraela: naukowczyni ma podwójne rosyjsko-izraelskie obywatelstwo.

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