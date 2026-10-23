Науковицю Розенфельд ув’язнили в Росії за донати ФБК — The Moscow Times

У Росії, державі-агресорі, суд у Москві 7 жовтня засудив орнітологиню Софію Розенфельд до 3,5 року колонії за дві пожертви на загальну суму 2 тисячі рублів на користь Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального. ФБК російська влада у 2021 році визнала «екстремістською» організацією. Як повідомляє The Moscow Times, 50-річна дослідниця стала третьою жінкою в Росії, ув’язненою за пожертви цій організації.

Правозахисна організація «Меморіал», відзначена Нобелівською премією миру, визнала Розенфельд політичною ув’язненою. За даними видання Mediazona, до весни 2026 року в Росії відкрили понад 200 кримінальних справ через пожертви ФБК, а середня сума такого переказу становила 400 рублів.

Дослідження арктичних птахів

Розенфельд працювала в Інституті проблем екології та еволюції Російської академії наук. Вона досліджувала арктичних гусей, лебедів та інших водоплавних птахів, які гніздяться на Крайній Півночі та мігрують на великі відстані. Разом із колегами науковиця розробляла метод обліку птахів за детальними фотографіями, зробленими з легкого гідролітака під час польотів над тундрою.

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Також вона входила до комісії з оцінювання видів для Червоної книги Росії та брала участь у підготовці рішень щодо охорони птахів. Колеги називали її однією з небагатьох фахівчинь, здатних оцінювати чисельність популяцій на великих і важкодоступних територіях.

Не залишила країну під час справи

Після обшуку квартири та допиту в грудні 2025 року знайомі радили Розенфельд виїхати з Росії, однак вона відмовилася. За словами її друга Артура Рябіцева, дослідниця пояснювала це тим, що в Росії були її робота та все її життя. Навіть під час судового розгляду Розенфельд продовжувала польові дослідження: суд дозволив їй десятиденну експедицію до Ямало-Ненецького автономного округу незадовго до фінального слухання.

У суді вона сказала, що оформила регулярні пожертви ФБК через прагнення боротися з корупцією. Після оголошення вироку Розенфельд взяли під варту в залі суду. Її родичі створили сайт підтримки та звернулися по допомогу до влади Ізраїлю: науковиця має подвійне російсько-ізраїльське громадянство.

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