在侵略国俄罗斯，莫斯科一家法院于10月7日以两笔合计2,000卢布、捐给阿列克谢·纳瓦利内反腐基金会（FBK）的捐款为由，判处鸟类学家索菲娅·罗森费尔德3年半监禁。俄罗斯当局于2021年将FBK认定为“极端主义”组织。据《莫斯科时报》报道，这名50岁的研究人员成为俄罗斯第三位因向该组织捐款而被监禁的女性。

曾获诺贝尔和平奖的人权组织“纪念”认定罗森费尔德为政治犯。据Mediazona报道，截至2026年春季，俄罗斯已因向FBK捐款立案超过200起刑事案件，而此类转账的平均金额为400卢布。

北极鸟类研究

罗森费尔德曾在俄罗斯科学院生态与进化问题研究所工作。她研究在极北地区筑巢并进行长距离迁徙的北极雁、天鹅及其他水禽。这位研究人员与同事共同开发了一种鸟类计数方法，依据是在飞越苔原时从轻型水上飞机上拍摄的详细照片。

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她还担任俄罗斯红皮书物种评估委员会成员，并参与制定鸟类保护相关决定。同事称她是少数能够评估广阔且难以抵达地区种群数量的专家之一。

案件期间未离开该国

2025年12月其公寓遭搜查并接受讯问后，熟人建议罗森费尔德离开俄罗斯，但她拒绝了。据她的朋友阿图尔·里亚比采夫称，这名研究人员解释说，她的工作和全部生活都在俄罗斯。即使在审判期间，罗森费尔德仍继续进行野外研究：在最终庭审前不久，法院允许她前往亚马尔-涅涅茨自治区进行为期10天的考察。

她在法庭上表示，出于打击腐败的愿望，她设立了对FBK的定期捐款。判决宣布后，罗森费尔德在法庭内被拘押。她的亲属建立了支持网站，并向以色列当局寻求帮助：这名研究人员拥有俄罗斯和以色列双重国籍。

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